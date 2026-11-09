VANDOIES. Un bonifico istantaneo da 58.600 euro verso un presunto conto di sicurezza. Era questa la somma che i truffatori stavano per sottrarre a una donna di 58 anni, residente nella zona di Vandoies, attraverso un raggiro telefonico. Il colpo è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e all'intervento dei carabinieri di Bressanone, che hanno impedito il trasferimento del denaro.

Tutto è cominciato con un messaggio apparentemente inviato dal circuito di pagamento Nexi, che segnalava un presunto addebito non autorizzato di circa 1.950 euro. Nell'sms veniva indicato un numero telefonico da contattare urgentemente per bloccare l'operazione. Un espediente studiato per allarmare la destinataria e convincerla ad affidarsi ai falsi operatori.

Successivamente la donna è stata contattata da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine. Il truffatore, fingendo di voler proteggere i suoi risparmi, l'ha guidata passo dopo passo, ordinandole di effettuare un bonifico immediato di 58.600 euro verso un Iban presentato come conto sicuro.

La cinquantottenne ha però intuito l'inganno, anche grazie agli incontri informativi organizzati dall'Arma dei Carabinieri contro le truffe. Ha quindi interrotto ogni operazione e chiesto aiuto ai militari di Bressanone, intervenuti per verificare la situazione e bloccare definitivamente il tentativo di trasferimento. Una decisione che le ha permesso di salvare oltre 58mila euro.