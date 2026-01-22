Una nuova sede per “Brixen for Kids” che si sposta in via S. Albuino

BRESSANONE. L’iniziativa Brixen for Kids, promossa dal city marketing di Bressanone e dal comitato locale hds 2024, ha una nuova sede nel centro storico. Il servizio si è trasferito negli spazi della ex Optik-Brugger, in via S. Albuino 3B, riempiendo uno spazio rimasto vuoto e creando un nuovo punto di riferimento centrale per le famiglie della città.



Brixen for Kids continua a offrire un servizio di assistenza per bambini accessibile e di qualità, pensato in particolare per il sabato. L’estensione dell’assistenza resta invariata, mentre programma e contenuti vengono progressivamente sviluppati. A partire da sabato prossimo, 24 gennaio, viene introdotto per la prima volta un contributo di partecipazione di 5 euro per famiglia, definito dagli organizzatori come moderato e sostenibile.



Il contributo ha una doppia finalità. Da un lato rafforza la valorizzazione consapevole dell’iniziativa, dall’altro sostiene direttamente l’economia locale. Ogni famiglia partecipante riceve infatti un buono da 5 euro, spendibile nella stessa giornata presso esercizi convenzionati del centro storico di Bressanone, incentivando la permanenza in città durante l’orario di assistenza dei bambini.



La responsabile del city marketing, Daniela Cermakova, spiega che dopo due anni di gratuità si è scelto di introdurre il contributo per stimolare i genitori a vivere il centro storico, sostenendo commercio e ristorazione locali. Un modello che permette al progetto di restituire valore al territorio, mentre i bambini sono seguiti da personale qualificato.



Brixen for Kids continua inoltre a essere sostenuto da partner e sponsor locali. Main sponsor è Psaier Energies: Eugen Psaier sottolinea come l’iniziativa unisca responsabilità sociale e rafforzamento del centro storico. La nuova sede, grazie alla posizione centrale e alle brevi distanze, si propone così come esempio virtuoso di riattivazione degli spazi sfitti e sviluppo urbano orientato alla comunità.