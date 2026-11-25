VARNA. La nuova bretella ferroviaria della Val di Riga prende forma. È stata posata la prima parte della struttura metallica del ponte che permetterà alla linea ferroviaria di attraversare la valle e il fiume Isarco, in parallelo al ponte stradale esistente. L’opera avrà una lunghezza complessiva di circa 180 metri ed è uno degli interventi più complessi del progetto.

Il ponte, insieme alla galleria ferroviaria di circa 750 metri, rappresenta una delle principali sfide ingegneristiche del cantiere. La nuova infrastruttura consentirà di collegare direttamente la ferrovia della Val Pusteria con la linea del Brennero, eliminando l’attuale inversione di marcia a Fortezza. L’obiettivo è ridurre di circa 15 minuti i tempi di percorrenza tra la Val Pusteria e Bressanone.

«Con la posa della prima parte del ponte diventa sempre più visibile un’opera strategica per la mobilità ferroviaria dell’Alto Adige», sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture, Daniel Alfreider. La variante, aggiunge, renderà più diretto e attrattivo il collegamento tra la Val Pusteria, Bressanone e Bolzano, contribuendo allo sviluppo di una mobilità più moderna e sostenibile.

I lavori proseguono su più fronti. Nel cantiere sono in corso anche la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Sciaves e la costruzione del tunnel sotto l’autostrada del Brennero, all’altezza del casello di Bressanone Nord.