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Sicurezza

Val di Vizze, i carabinieri incontrano gli anziani per prevenire truffe

Due appuntamenti nelle frazioni per informare sui raggiri più diffusi. Focus su falso carabiniere, truffe telefoniche e sicurezza in casa. Invito a segnalare sospetti e a collaborare con le forze dell’ordine

VAL DI VIZZE. Due incontri per informare e mettere in guardia gli anziani dalle truffe. I carabinieri della stazione locale hanno promosso iniziative nelle frazioni di Prati e Caminata, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione sul territorio.
 

Durante gli appuntamenti sono stati illustrati i principali raggiri, in particolare la truffa del falso carabiniere, con telefonate in cui viene chiesto denaro per presunti incidenti che coinvolgerebbero familiari. Spazio anche ad altri casi, come mail e chiamate fraudolente, finti tecnici e vendite ingannevoli.
 

I militari hanno invitato a non fornire dati personali, non consegnare soldi o oggetti a sconosciuti e verificare sempre l’identità di chi si presenta. Focus anche sulla sicurezza domestica, con consigli per prevenire i furti in abitazione.
 

Buona la partecipazione dei cittadini, che hanno posto domande e chiesto chiarimenti. Ribadita l’importanza della collaborazione con le forze dell’ordine e la possibilità di rivolgersi alla stazione in caso di dubbi o situazioni sospette.

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