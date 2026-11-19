VANDOIES. Hanno sfondato la vetrata di un negozio nel cuore della notte, impossessandosi del denaro custodito nel registratore di cassa. Ma le immagini delle telecamere e le rapide indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare i presunti responsabili. Due diciottenni residenti in zona sono stati denunciati per una spaccata avvenuta a Vandoies, con il recupero dell'intera refurtiva.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2.20 del 18 novembre 2026. Una persona con il volto coperto ha infranto la porta a vetri dell'esercizio commerciale utilizzando un arnese da scasso, per poi entrare e prelevare i contanti dalla cassa. Lo stesso negozio era già stato preso di mira il 5 novembre, quando si erano verificati un danneggiamento e un tentativo di effrazione.

Determinanti sono state le registrazioni del sistema di videosorveglianza, dotato di visori notturni ad alta risoluzione. Incrociando le immagini con gli elementi raccolti durante i controlli sul territorio, i carabinieri della Compagnia di Bressanone hanno concentrato l'attenzione su un'utilitaria bianca, fermata poco dopo in una frazione di Bressanone.

A bordo si trovava uno dei due giovani. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto guanti da lavoro, frammenti di vetro, uno zaino contenente monete, un passamontagna e un dispositivo per occultare parzialmente la targa. Una successiva perquisizione nell'abitazione ha consentito di recuperare l'attrezzo utilizzato per rompere la vetrata e i 110 euro sottratti al negozio.

Accompagnato in caserma, il diciottenne ha ammesso, secondo quanto riferito dai carabinieri, il proprio coinvolgimento anche nell'episodio del 5 novembre, indicando il presunto complice. Gli ulteriori accertamenti sui dispositivi informatici hanno permesso di raccogliere elementi a carico di entrambi.

I due giovani sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria. L'operazione ha coinvolto i militari delle Stazioni di Naz Sciaves, Rio di Pusteria e Vandoies, insieme all'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bressanone.