Vipiteno, entra in un condominio con un coltello: denunciato un uomo

VIPITENO. Intervento dei carabinieri della Compagnia di Vipiteno, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento carabinieri “Campania”, in via Pfarranger, dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di coltello e in evidente stato di agitazione nell’androne di un condominio.



Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto, poi identificato come un altoatesino residente in Austria, mentre si trovava sulla tromba delle scale pronunciando frasi sconnesse. Seguendo le indicazioni ricevute, l’uomo è uscito dallo stabile e ha svuotato le tasche, lasciando a terra vari effetti personali, tra cui un coltello a serramanico lungo circa 20 centimetri, con lama di 10. L’arma è stata immediatamente sequestrata e messa in sicurezza.



Per garantire l’incolumità dei presenti, i militari hanno proceduto anche a una perquisizione personale, risultata negativa. Secondo quanto ricostruito, prima di introdursi nel condominio l’uomo avrebbe importunato alcune persone in strada, per poi entrare senza autorizzazione nello stabile.



Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per violazione di domicilio. Considerate le condizioni psico-fisiche, è stato richiesto anche l’intervento sanitario. L’operazione si inserisce nel dispositivo di sicurezza predisposto in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: dall’avvio del servizio straordinario, i militari della C.I.O. hanno identificato circa 250 persone e controllato 130 veicoli in Alta Val d’Isarco.