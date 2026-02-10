Le ultime
08:15
L'utile Mps sale a 3,04 miliardi, 2,6 miliardi di dividendi
07:52
Macron, 'l'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via
07:40
Macron, 'Debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale'
06:07
Ucraina: Media, funzionari Nato affermano che il Giappone intende unirsi al Purl
01:18
Skeletonista Heraskevych, 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'
23:10
Venezuela, slitta il voto in Parlamento sulla legge di amnistia
22:16
Piantedosi, non vorrei condanne diverse in base a chi manifesta
21:27
Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza
19:18
Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea
19:08
++ Mediobanca, utile giù a 513 milioni in 6 mesi per 110 milioni di voci non ricorrenti ++
Sicurezza

Vipiteno, entra in un condominio con un coltello: denunciato un uomo

Intervento in via Pfarranger per un uomo in stato di agitazione all’interno di un condominio. I militari lo hanno fatto uscire e hanno sequestrato un coltello a serramanico. L’operazione rientra nel dispositivo di sicurezza per Milano-Cortina 2026

VIPITENO. Intervento dei carabinieri della Compagnia di Vipiteno, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento carabinieri “Campania”, in via Pfarranger, dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di coltello e in evidente stato di agitazione nell’androne di un condominio.
 

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto, poi identificato come un altoatesino residente in Austria, mentre si trovava sulla tromba delle scale pronunciando frasi sconnesse. Seguendo le indicazioni ricevute, l’uomo è uscito dallo stabile e ha svuotato le tasche, lasciando a terra vari effetti personali, tra cui un coltello a serramanico lungo circa 20 centimetri, con lama di 10. L’arma è stata immediatamente sequestrata e messa in sicurezza.
 

Per garantire l’incolumità dei presenti, i militari hanno proceduto anche a una perquisizione personale, risultata negativa. Secondo quanto ricostruito, prima di introdursi nel condominio l’uomo avrebbe importunato alcune persone in strada, per poi entrare senza autorizzazione nello stabile.
 

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per violazione di domicilio. Considerate le condizioni psico-fisiche, è stato richiesto anche l’intervento sanitario. L’operazione si inserisce nel dispositivo di sicurezza predisposto in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: dall’avvio del servizio straordinario, i militari della C.I.O. hanno identificato circa 250 persone e controllato 130 veicoli in Alta Val d’Isarco.

Altre notizie
Turismo

Plose, tra i clienti anche arabi e cinesi

Alla Scuola di sci sono lievitati i clienti provenienti da mondi in passato lontanissimi. Nella stagione in corso, durante i periodi di alta affluenza, sono operativi 45 maestri e istruttori di sci e snowboard, affiancati da alcuni assistenti

Jeanne Perego

Tragedia a Cima Laste: «Ecco come abbiamo cercato di salvare Simon Dosser»

Il soccorritore Thomas Murr racconta l’intervento condotto in Val Sarentino, dopo la valanga costata la vita al diciottenne di Scena. L’operazione è stata resa complessa da vento forte, scarsa visibilità e terreno ripido. Recuperato in elicottero anche il compagno del giovane, rimasto illeso ma bloccato più in alto

Attualità