VIPITENO. Un'emergenza incendio con la necessità di evacuare parte di un reparto ospedaliero. È lo scenario simulato durante un'esercitazione organizzata all'ospedale di Vipiteno, con l'obiettivo di verificare la capacità di intervento del personale sanitario e delle squadre di soccorso in una struttura particolarmente complessa.

La simulazione ha previsto l'attivazione della «Fase di allarme 2», con l'evacuazione parziale del terzo piano del reparto di Medicina interna. È stata inoltre ricreata una situazione di presenza di fumo all'interno di un locale, per mettere alla prova le procedure di sicurezza e il coordinamento tra i diversi operatori coinvolti.

L'allarme è stato attivato attraverso il sistema automatico DAKS e le operazioni si sono svolte secondo le procedure previste. Soddisfatti la direttrice di Comprensorio Elisabeth Montel e il coordinatore per la prevenzione incendi Klaus Gläserer: «Tutto si è svolto molto bene». L'esercitazione ha confermato, secondo i responsabili, l'adeguatezza delle misure di protezione per pazienti e personale.

All'intervento hanno partecipato diversi corpi dei Vigili del fuoco volontari dell'Alta Val d'Isarco, un medico d'urgenza, uno psicologo dell'emergenza, i coordinatori e gli addetti antincendio dell'ospedale, insieme alla Croce Bianca e al Soccorso Alpino. Una prova importante per verificare l'efficacia della risposta in caso di emergenza reale.