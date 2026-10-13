BRONZOLO. Bottiglie di vetro infrante sulla strada, fiori strappati dalle fioriere, una finestra danneggiata e persino urina sulla saracinesca di un'autofficina. È il bilancio di una notte di vandalismi nel centro di Bronzolo, dove i carabinieri hanno denunciato due giovani di 20 e 29 anni, già conosciuti dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi lungo via Nazionale, provocando disturbo ai residenti.

L'allarme è scattato intorno alle 3.30 del mattino, quando un cittadino ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di due persone che stavano creando scompiglio nei pressi di un'officina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Egna, affiancati dai colleghi della locale Stazione. I militari hanno individuato i due uomini, entrambi in evidente stato di alterazione psicofisica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero spaccato bottiglie sulla pubblica via, urinato contro la saracinesca dell'attività e divelto i fiori sistemati all'esterno. Avrebbero inoltre danneggiato il vetro di una finestra dell'immobile. Durante i controlli, uno dei due è stato sottoposto a perquisizione personale: i carabinieri hanno trovato 5,51 grammi di hashish, immediatamente sequestrati.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria di Bolzano per le condotte contestate. Il possesso dello stupefacente è stato segnalato al Commissariato del Governo. La posizione dei due uomini è ora al vaglio dell'autorità di pubblica sicurezza anche per quanto riguarda i requisiti di permanenza sul territorio nazionale. L'intervento si inserisce nell'attività di controllo notturno svolta dai carabinieri per contrastare danneggiamenti e disturbo della quiete pubblica.