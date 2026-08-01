BRUNICO. I Carabinieri di Brunico hanno identificato e denunciato il presunto responsabile del furto ai danni del distributore automatico di candele votive all'interno del cimitero cittadino.



L'uomo, approfittando dell'orario serale, ha forzato la struttura con attrezzi da scasso e ha asportato la cassetta di sicurezza con l'incasso in monete destinato all'acquisto dei lumini devozionali, provocando anche ingenti danni materiali all'impianto.



Le indagini, avviate immediatamente con i rilievi sul posto, le testimonianze e l'analisi dei filmati della videosorveglianza della zona, hanno consentito ai militari di ricostruire i movimenti del sospettato.



A conclusione degli accertamenti, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un cittadino macedone di 48 anni, residente in Alto Adige.