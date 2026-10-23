BOLZANO. Centotto anni di vita, attraversando alcune delle pagine più drammatiche del Novecento. Bruno Bertoldi, ultimo reduce dell'eccidio di Cefalonia e Internato Militare Italiano, festeggia oggi, 23 ottobre, il suo 108° compleanno. Nato nel 1918, sarà circondato dall'affetto dei familiari, mentre nei prossimi giorni una delegazione dell'Anpi gli farà visita per condividere la tradizionale torta di compleanno e consegnargli la tessera d'onore dell'associazione.

La sua è una storia straordinaria di sopravvivenza e resistenza. Nato a Mitteldorf, in Austria, e cresciuto a Carzano, in Valsugana, Bertoldi fu arruolato nel 1937 a Bolzano nella Divisione Acqui. Dopo il servizio in Albania raggiunse Cefalonia, dove nel settembre 1943 assistette all'eccidio dei militari italiani da parte delle truppe naziste. Riuscì a sfuggire alla fucilazione grazie a un soldato sudtirolese che gli consentì di scappare. Trovò rifugio presso una famiglia greca, ma decise successivamente di consegnarsi alla Wehrmacht per evitare rappresaglie contro gli abitanti del villaggio.

Il suo rifiuto di arruolarsi nell'esercito tedesco segnò l'inizio di una lunga odissea attraverso l'Europa orientale. Deportato verso la Polonia e Minsk, lavorò come meccanico, finì nelle mani dell'Armata Rossa e riuscì ancora una volta a fuggire. Attraversò per due mesi la steppa gelata, raggiungendo il campo di Tambov, prima di essere trasferito in Turkestan, dove fu impiegato nella raccolta del cotone in un gulag. Soltanto nell'ottobre 1945 riconquistò la libertà e, dopo un viaggio ferroviario di 17mila chilometri, poté tornare in Valsugana e riabbracciare la madre.

Nel 2013 Bruno Bertoldi portò la propria testimonianza davanti al Tribunale di Roma, nel processo contro l'ex militare tedesco Alfred Stork, accusato dell'uccisione di almeno 117 ufficiali italiani a Cefalonia. Per l'Anpi, ogni suo compleanno rappresenta un'occasione per ricordare il valore della Resistenza e il rifiuto degli Internati Militari Italiani di aderire al nazifascismo. L'associazione auspica inoltre che Bolzano trovi una forma permanente di commemorazione degli altoatesini della Divisione Acqui, degli internati e delle vittime degli scontri successivi all'8 settembre 1943, affinché la loro storia venga trasmessa alle nuove generazioni.