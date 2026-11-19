ORTISEI. Dai pericoli dei social network al cyberbullismo, passando per il revenge porn e l'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale. I carabinieri della Compagnia di Ortisei sono saliti in cattedra per incontrare gli studenti della Val Gardena e parlare di legalità, sicurezza e rischi del mondo digitale. L'iniziativa ha coinvolto numerosi ragazzi delle scuole medie di Selva di Val Gardena e dell'Istituto Tecnico Economico Raetia di Ortisei.

Gli incontri, organizzati nell'ambito del progetto dell'Arma dedicato alla formazione della cultura della legalità, sono stati condotti dal comandante della Compagnia insieme ai comandanti delle Stazioni locali. L'obiettivo è stato quello di instaurare un confronto diretto con gli studenti, affrontando situazioni e problematiche che possono presentarsi nella vita quotidiana, soprattutto attraverso l'utilizzo di internet e dei dispositivi digitali.

Particolare attenzione è stata riservata al cosiddetto «cyberpericolo», con approfondimenti sui rischi legati all'uso improprio dei social network, al bullismo, al cyberbullismo, all'adescamento online e alla diffusione illecita di immagini intime, comunemente definita revenge porn. I militari hanno inoltre affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, spiegando l'importanza di un utilizzo responsabile ed etico delle nuove tecnologie anche nell'ambiente scolastico.

Il percorso educativo ha riguardato anche il rispetto delle regole e dei beni comuni. I carabinieri hanno illustrato agli studenti le possibili conseguenze dei comportamenti illeciti, soffermandosi sui furti, sui danneggiamenti e sugli atti vandalici, compresi quelli commessi all'interno degli istituti scolastici. Un'occasione per chiarire anche le responsabilità che possono derivare da determinate condotte quando a commetterle sono dei minorenni.

Con queste iniziative, l'Arma dei Carabinieri punta a rafforzare il rapporto di fiducia con le nuove generazioni, affiancando all'attività di contrasto dei reati un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione. Il messaggio rivolto agli studenti della Val Gardena è che la legalità non rappresenta soltanto un insieme di divieti, ma uno strumento per proteggere sé stessi, rispettare gli altri e vivere responsabilmente la propria libertà.