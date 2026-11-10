BOLZANO. L'istituzione dei centri di competenza per la cura specialistica, la riduzione delle sanzioni per morosità sul trasporto pubblico, la nuova agenzia delle strade, il trasferimento di poteri sui lavori all'ospedale di Bolzano, una Museumcard per tutti gli altoatesini. Sono alcune delle misure previste all'interno del disegno di legge «Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2027», depositato in consiglio provinciale dal presidente Arno Kompatscher. Come ogni anno, la manovra finanziaria provinciale viene accompagnata da questa sorta di Omnibus che contiene spunti interessanti. Per il 2027 il bilancio provinciale ha raggiunto la cifra record di 9,17 miliardi di euro. Il 17 novembre l'avvio della discussione in commissione legislativa.

I lavori al San Maurizio

Tra le modifiche previste dal disegno di legge con le disposizioni collegate alla legge di stabilità c'è la competenza sui lavori al San Maurizio e negli altri ospedali provinciali. La titolarità torna all'ufficio Edilizia sanitaria della Ripartizione edilizia. Nella relazione si ricorda che nel 2012 venne deciso di trasferire alla Asl la competenza del maxi cantiere del San Maurizio. In realtà, la cronaca si era interessata del nuovo San Maurizio nel dicembre 2019: all'interno del bilancio 2020 l'allora assessore alla Sanità Thomas Widmann si vide approvare un emendamento per fare subentrare l'Asl in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla costruzione e ammodernamento dell'ospedale di Bolzano. Il cantiere, in grave ritardo, passava così sotto l'ala di Widmann. La Lega accettò che il proprio assessore all'Edilizia Massimo Bessone rinunciasse a quel dossier.Venendo all'oggi, la relazione di Kompatscher precisa: «Con la modifica proposta si vuole permettere all'Azienda sanitaria di proseguire con le opere in corso e all'Ufficio Edilizia sanitaria della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico di occuparsi delle opere programmate per il completamento dell'ospedale di Bolzano e per le quali l'Azienda Sanitaria non ha ancora avviato alcuna attività (né di progettazione né di esecuzione).

I centri di competenza

La manovra prevede anche modifiche alla legge «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti»: vengono aggiunti i Centri di competenza per la cura specialistica. L'istituzione di queste strutture è prevista dal Piano sociale provinciale 2030. «Si crea così il presupposto affinché questi centri possano essere finanziati tramite il Fondo per la non autosufficienza secondo le stesse modalità previste per le residenze per anziani, in quanto anch'essi sono strutture sociosanitarie per persone anziane».

La Museumcard

Capitolo cultura, arriva la possibilità per gli altoatesini di acquistare un biglietto di ingresso ai musei (Museumcard), il cui possesso consenta, nell'arco di un anno, di visitare non soltanto i musei provinciali, ma anche gli altri musei e le collezioni aderenti, senza dover acquistare ogni volta il relativo ingresso singolo. Affinché i musei e le collezioni aderiscano a tale iniziativa, «è necessario compensare loro la perdita di entrate derivante dalla rinuncia agli introiti legati ai biglietti singoli da essi direttamente venduti». Il rimborso non sarà totale. «Costituendo il biglietto anche un incentivo a effettuare un numero maggiore di visite museali, tale compensazione non dovrebbe corrispondere al 100% del prezzo dei biglietti singoli, bensì potrebbe essere riconosciuta nella misura dell'80% del prezzo del biglietto singolo che sarebbe stato altrimenti acquistato». L'obiettivo è avvicinare un pubblico più ampio al patrimonio museale e culturale.

Trasporti e sanzioni

Trasporto pubblico, riformulate le sanzioni: cifra fissa, pari all'importo più basso previsto attualmente. Per viaggi senza biglietto, biglietto non valido o non convalidato è prevista oggi una sanzione amministrativa da 90 a 180 euro. Per utilizzo abusivo del biglietto, ad esempio biglietto contraffatto o utilizzo del biglietto nominativo di una terza persona la sanzione va da 120 a 800 euro.Con il disegno di legge si cambia. «Chi utilizza un servizio di trasporto pubblico di linea senza un valido titolo di viaggio soggiace a una sanzione amministrativa di 90 euro. In caso di pagamento immediato al momento della contestazione, la sanzione amministrativa ammonta a 50 euro». Chi utilizza un titolo di viaggio falsificato o alterato, utilizza un titolo di viaggio personale intestato a un'altra persona soggiace a una sanzione amministrativa di 120 euro, che diventano 70 in caso di pagamento immediato. Sanzione più bassa e procedura ad hoc per i minori di 14 anni. Hanno fatto scalpore, nei mesi scorsi, i casi di ragazzini fatti scendere dai bus perché trovati senza biglietto. Il disegno di legge vieta questi eccessi. Il viaggiatore sotto i 14 anni non può essere allontanato dal mezzo.

Agenzia per le strade

Come annunciato, è prevista l'istituzione dell'Agenzia per le strade, attraverso la fusione delle ripartizioni Servizio strade e Infrastrutture in un'unica struttura organizzativa per «valorizzare le sinergie e impiegare in modo più flessibile le risorse umane». La nuova agenzia comprenderà circa 650 collaboratrici e collaboratori.

Altre novità

Nelle 45 pagine del disegno di legge si trova, tra l'altro, una modifica in tema di pubblici spettacoli. L'attuale normativa prevede una semplice comunicazione per lo svolgimento di manifestazioni sportive non competitive su strada. L'obbligo dell'autorizzazione del presidente della Provincia diventa necessaria per tutte le manifestazioni pubbliche. Si interviene anche in materia di espropri. La legge vigente viene così modificata: «Nelle zone di espansione o nelle zone miste di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, in cui parte della volumetria o delle aree è destinata a uso residenziale privato, per le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata o per l'edilizia abitativa di utilità sociale, alle relative opere di urbanizzazione e ai servizi complementari l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all'edilizia residenziale privata. Per la quota parte di superficie e volumetria maggiore eventualmente ceduta in eccesso in attuazione di un accordo con i soggetti proprietari, ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, l'indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene». FR.G.