BOLZANO. Giornata di disagi per chi viaggia in autobus in Alto Adige. Oggi, mercoledì 30 settembre, è in programma lo sciopero di 24 ore del personale Sasa, con possibili cancellazioni e modifiche alle corse su numerose linee del trasporto pubblico provinciale.

Durante l’agitazione sarà comunque garantito un servizio minimo in due fasce orarie: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Le corse programmate con partenza prima delle 9 o prima delle 15 raggiungeranno regolarmente la rispettiva fermata finale, anche se l’arrivo è previsto dopo la conclusione della fascia garantita.

Secondo Alto Adige Mobilità, lo sciopero potrebbe interessare le linee degli autobus Sasa di Bolzano e dintorni, Val Sarentino, Merano e dintorni, Val Passiria e Bassa Atesina. Al di fuori degli orari garantiti potrebbero quindi verificarsi soppressioni e variazioni del servizio. Agli utenti viene consigliato di controllare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fitsgb Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Asgb, Orsa Trasporti e Usb e interesserà l’intera giornata di oggi. Per pendolari, studenti e lavoratori che utilizzano quotidianamente gli autobus si prospettano dunque possibili difficoltà negli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie non coperte dal servizio minimo.