DAONE. Un sopralluogo con l'elicottero dei vigili del fuoco è stato effettuato nella serata di oggi, 6 luglio, in seguito a un distacco di materiale roccioso lungo una strada comunale, in località Malga Boazzo, nel territorio di Daone.

Sul posto sono intervenuti il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, un geologo della Provincia e i vigili del fuoco volontari di Daone per verificare la situazione.

Secondo le prime informazioni, dalla parete sovrastante si è staccato un grosso masso che non ha però raggiunto la carreggiata e non avrebbe coinvolto persone o veicoli.

Al termine delle verifiche è stato confermato che la strada provinciale rimane regolarmente aperta al traffico.