CALDARO. Prima la scoperta di sette piante di canapa indiana e circa due chili di marijuana, poi l’arresto e i domiciliari. Ma il giorno successivo un operaio quarantenne residente a Caldaro avrebbe lasciato l’abitazione, raggiunto un vicino e lo avrebbe aggredito dopo essere entrato in casa utilizzando un piccone.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Termeno, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Egna e del 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano. Proprio durante un sorvolo dell’area del lago di Caldaro è stata individuata la coltivazione nei terreni vicini all’abitazione del quarantenne. La perquisizione ha portato al sequestro di sette piante alte tra due e tre metri, circa due chili di marijuana essiccata e suddivisa in otto sacchi, venti semi, una bilancia di precisione e materiale per la coltivazione.

Secondo una prima stima, dalle piante sarebbe stato possibile ottenere altri tre chili di sostanza. Il quantitativo complessivo avrebbe potuto fruttare circa 40 mila euro. Dopo l’arresto l’uomo era stato posto ai domiciliari, ma alle 5 del mattino seguente si sarebbe allontanato da casa e avrebbe raggiunto l’abitazione di un vicino con il quale avrebbe avuto dei dissapori.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne avrebbe infranto le finestre con un piccone, fatto irruzione nell’immobile, danneggiato l’ingresso e aggredito il residente, poi costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale. Rintracciato in stato di alterazione psicofisica, è stato accusato anche di evasione, violazione di domicilio aggravata, lesioni e danneggiamento aggravato. Trasferito nel carcere di Bolzano, dopo la convalida dell’arresto è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari, questa volta in un’abitazione situata in un’altra località.