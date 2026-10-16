CALDARO. Prima avrebbe molestato due donne in un bar, poi, dopo essere stato allontanato, sarebbe tornato pretendendo altri alcolici, fino a danneggiare il locale e minacciare la responsabile con una sedia. Protagonista un uomo di 36 anni, denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e minaccia.

L’episodio risale a una tarda serata di fine settembre, in un bar-hotel del centro storico di Caldaro. Il 36enne, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe infastidito due donne, finendo coinvolto in una colluttazione con altri due clienti, presumibilmente turisti. Dopo essere stato allontanato, sarebbe tornato chiedendo altre bevande alcoliche.

Di fronte al rifiuto della responsabile, l’uomo avrebbe scaraventato sedie e tavoli contro porte e finestre, provocando danni. Avrebbe quindi minacciato la donna brandendo una sedia, costringendola a rifugiarsi all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri.

Il 36enne, rimasto ferito nella precedente colluttazione, si è successivamente rivolto al pronto soccorso di Bolzano, presentando a sua volta denuncia. I militari lo hanno denunciato a piede libero e gli hanno contestato anche l’ubriachezza manifesta. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura e dell’autorità di pubblica sicurezza.