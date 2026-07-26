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BOLZANO. La prossima settimana prenderà il via la quarta ondata di calore del 2026, destinata con ogni probabilità a essere la più intensa dell'estate. A prevederlo è il meteorologo della Provincia Dieter Peterlin, che annuncia un deciso aumento delle temperature già a partire da metà settimana.
L'inizio della settimana sarà ancora relativamente sopportabile, con valori massimi attorno ai 33 gradi. Da mercoledì, però, il caldo diventerà sempre più intenso, con temperature che raggiungeranno i 35 gradi e che, in vista del prossimo fine settimana, potrebbero arrivare fino a 38 gradi.
Secondo Peterlin, è ancora presto per stabilire con precisione quanto durerà questa nuova fase di caldo eccezionale, vista la distanza temporale delle previsioni. Resta quindi da definire quando l'ondata di calore raggiungerà il suo apice e quando inizierà ad attenuarsi.
All'origine del peggioramento c'è un robusto anticiclone che convoglierà direttamente sull'Europa aria molto calda proveniente dal deserto del Nord Africa, favorendo un'ulteriore impennata delle temperature anche in Trentino-Alto Adige. Se le previsioni saranno confermate, si tratterà della fase più torrida dell'estate, con valori ben superiori alle medie stagionali.