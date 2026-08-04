BOLZANO. Le temperature elevate non mettono a rischio soltanto il benessere delle persone, ma possono compromettere anche la qualità e l'efficacia dei medicinali. Per questo il Dipartimento Prevenzione sanitaria e Salute della Provincia di Bolzano richiama l'attenzione sull'importanza di conservare correttamente i farmaci durante i mesi estivi, seguendo sempre le indicazioni riportate sulla confezione e nel foglietto illustrativo.

Hubert Messner, assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute, ricorda che i medicinali possono garantire la loro efficacia solo se vengono mantenuti nelle condizioni previste dal produttore. Per questo motivo è fondamentale proteggerli dal caldo, dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

I farmaci dovrebbero essere conservati nella confezione originale, che li protegge dalla luce e contiene tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo. Particolare attenzione va prestata durante gli spostamenti: lasciare medicinali in auto, anche per poco tempo, può esporli a temperature molto elevate e comprometterne le caratteristiche.

Anche il bagno non rappresenta un luogo adatto alla conservazione, poiché gli sbalzi di temperatura e l'elevata umidità possono alterare i prodotti. I medicinali che richiedono basse temperature devono essere riposti in frigorifero secondo le indicazioni del produttore, evitando però il congelamento.

Particolarmente delicati sono i medicinali liquidi, le creme, gli unguenti, le supposte e alcuni spray. Eventuali cambiamenti di colore, odore o consistenza possono indicare un deterioramento del prodotto. In caso di dubbi è consigliabile rivolgersi al proprio farmacista prima dell'utilizzo.

Il Dipartimento raccomanda infine di prestare particolare attenzione anche durante viaggi o soggiorni all'aperto, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare che i medicinali vengano esposti al calore eccessivo.