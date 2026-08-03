BOLZANO. Dopo la breve tregua di domenica, la grande ondata di calore torna a stringere d'assedio l'Alto Adige. Per questa settimana sono previsti altri quattro giorni con temperature superiori ai 35 gradi nell'area compresa tra Bolzano e Merano, mentre i termometri supereranno i 30 gradi nel resto della provincia. Un lieve calo delle massime è atteso soltanto tra venerdì e il fine settimana, come riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Il meteorologo evidenzia inoltre l'impatto del cambiamento climatico confrontando la situazione attuale con i decenni passati: negli anni '60 e '70 a Bolzano si registrava al massimo un giorno all'anno con temperature superiori ai 35 gradi, mentre oggi la media è già salita a 10 giorni, con una tendenza in ulteriore aumento. "Un'estate come quelle di una volta oggi non è quasi più immaginabile - rileva Peterlin - e verrebbe percepita come estremamente fresca".