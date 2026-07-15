CAMPO TURES. Paura nel centro del paese per un rimorchio che si è sganciato da un trattore mentre era in marcia, finendo contro diverse auto in sosta, alcune banchine e lampioni prima di arrestare la propria corsa contro il muro di un giardino.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Campo Tures, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, rimuovere il rimorchio e ripulire la carreggiata.



Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco) Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco) Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco) Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco) Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco) Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco) Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco) Le foto del rimorchio fuori controllo a Campo Tures (Foto Vigili del fuoco)

Per consentire le operazioni di recupero la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto hanno operato anche il servizio di soccorso stradale e il carro attrezzi incaricato della rimozione del mezzo.