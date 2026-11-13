CAMPO TURES. I Carabinieri di Brunico hanno intensificato i controlli tra la Pusteria e la Valle Aurina, focalizzando stavolta l'attenzione su Campo Tures dove, a seguito di una mirata attività investigativa, i militari hanno individuato e sottoposto a controllo un cittadino italiano di 29 anni, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti specifici.



La perquisizione personale, immediatamente estesa al suo domicilio abituale, ha confermato i sospetti degli investigatori: sono stati infatti rinvenuti un totale di 127 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato posto sotto sequestro e per il giovane è scattato il deferimento in stato di libertà.



Nelle ore successive, sempre a Campo Tures, ai margini di una zona abitativa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un intero panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, abilmente occultato e al momento a carico di ignoti. Su questo specifico ritrovamento sono attualmente in corso tutti gli accertamenti per risalire all'esatta provenienza dello stupefacente e individuarne i detentori