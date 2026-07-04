VIPITENO. Lieto fine nella mattinata di sabato 4 luglio per un intervento del Soccorso alpino di Vipiteno (Cnsas/Brd) in località Mazzes-Ceves, dove un cane era scivolato in un canalone.

L'animale, sfuggito al controllo del proprietario, è precipitato per oltre 100 metri lungo un ripido pendio, fermandosi in un punto particolarmente impervio.

Il proprietario non è riuscito a raggiungerlo a causa della pericolosità del terreno, caratterizzato anche dalla presenza di alcuni salti di roccia, e ha quindi chiesto l'intervento dei soccorritori.

I tecnici del Soccorso alpino di Vipiteno hanno raggiunto il cane, lo hanno recuperato in sicurezza e lo hanno riconsegnato illeso al proprietario. L'intervento si è concluso senza conseguenze per l'animale.