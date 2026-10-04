BOLZANO. Opere considerate necessarie per il futuro della mobilità, ma accompagnate da disagi e preoccupazioni per i residenti. Dal 13 luglio i lavori Rfi per il nuovo passante ferroviario sotto il Virgolo hanno portato alla chiusura del sottopasso di viale Trento, modificando viabilità e spostamenti nella zona.

Ai problemi logistici si sono aggiunti i rumori della trivella impegnata nel tunnel del Virgolo. Ora arriva una nuova protesta: alcuni residenti segnalano presunti danni agli edifici, con crepe che potrebbero essere legate alle vibrazioni prodotte dal cantiere.



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