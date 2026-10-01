ROMA. Quattrocento posti per allievi marescialli, con una selezione riservata ai laureati. È online da oggi, 1° ottobre, il concorso straordinario dell’Arma dei Carabinieri destinato a candidati con titoli di studio nelle aree scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale. È il primo concorso per marescialli nella storia dell’Istituzione dedicato a giovani che hanno già conseguito una laurea.

Possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e possiedono una delle lauree elencate nella tabella A allegata al bando. Il requisito anagrafico prevede che non sia stato superato il giorno del compimento del 28° anno di età. Per verificare l’ammissibilità del proprio titolo di studio occorre quindi consultare l’elenco delle lauree previsto dal concorso.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall’apertura del bando, attraverso l’area concorsi del sito dei Carabinieri. La selezione comprende un’eventuale prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca, test di efficienza fisica e accertamenti psicofisici e attitudinali. Sono previste anche una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.

I vincitori saranno nominati marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso della durata di almeno sei mesi. Il percorso comprenderà una preparazione professionale e militare, finalizzata ad acquisire le competenze necessarie per svolgere le mansioni nell’Arma. Il bando apre così un canale di reclutamento che valorizza conoscenze già maturate durante gli studi universitari.