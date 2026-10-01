SELVA DI VAL GARDENA. Arrampicare, orientarsi e affrontare un’emergenza in alta quota: sono le competenze al centro del corso concluso nei giorni scorsi al Centro Carabinieri Addestramento Alpino. A prendervi parte sono stati 111 ufficiali provenienti dalla Scuola Ufficiali di Roma, impegnati in lezioni ed esercitazioni per acquisire le basi necessarie alle operazioni in montagna.

L’addestramento è stato organizzato in tre gruppi, con corsi della durata di una settimana ciascuno. Il primo comprendeva 43 ufficiali dell’8° Corso Applicativo Biennale; gli altri due erano composti da 34 sottotenenti ciascuno, frequentatori del 205° Corso di Applicazione. Gli istruttori del Centro hanno seguito i partecipanti nelle attività teoriche e pratiche, utilizzando le strutture a disposizione.

Le esercitazioni hanno riguardato la progressione su terreni difficili, le tecniche di arrampicata e l’orientamento. Spazio anche alle manovre di soccorso e alla gestione delle emergenze in quota, con particolare attenzione alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi. Un percorso pensato per preparare gli ufficiali ad affrontare le difficoltà dell’ambiente montano.

Il comandante del Centro, il colonnello Nicola Bianchi, ha espresso soddisfazione per i risultati del corso e per l’impegno dei partecipanti. L’esperienza sulle Dolomiti ha consentito agli ufficiali di ampliare la propria preparazione professionale, mettendo alla prova sul campo le conoscenze acquisite e rafforzando le capacità necessarie per intervenire in contesti impegnativi.