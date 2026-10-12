BOLZANO. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura distrettuale antimafia di Trento contro la revoca della custodia cautelare in carcere per Giulio Angelucci, direttore dell’ufficio Gestione rifiuti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, e Andreas Marri, dello stesso ufficio. Resta quindi ferma l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva disposto la loro liberazione nell’inchiesta “Carbone delle Alpi”.

La pronuncia segue quella di venerdì relativa a Flavio Ruffini, direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, sulla misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per un anno. Anche in quel caso la Cassazione aveva respinto il ricorso della Procura. Le decisioni riguardano le misure cautelari applicate ai funzionari e non costituiscono un giudizio definitivo sulle accuse mosse nell’indagine.

Angelucci, Marri e Ruffini figurano tra i 19 indagati dell’inchiesta. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti transnazionale e frode nel commercio. A maggio dodici persone erano finite in carcere. Tra gli arrestati anche Andreas Tappeiner, presidente del consiglio di amministrazione della Leeg, Hugo Trenkwalder, consigliere della società, e il consulente ambientale Rupert Rosanelli.

Dopo 16 giorni in carcere, il tribunale del riesame aveva disposto la liberazione. La Procura aveva impugnato le decisioni relative ai tre dipendenti provinciali, ma i ricorsi sono stati respinti. Per Angelucci e Marri resta dunque confermata la revoca della custodia cautelare. Le motivazioni della Cassazione, attese nelle prossime settimane, chiariranno le ragioni della pronuncia.