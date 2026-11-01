ROMA. Restano sopra i 2 euro al litro i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), oggi, domenica 1 novembre 2026, il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale è di 2,010 euro al litro per la benzina e 2,241 euro al litro per il gasolio.

Più cari i rifornimenti sulla rete autostradale, dove il prezzo medio self si attesta a 2,036 euro per la benzina e 2,287 euro per il gasolio.

Per la benzina sono 16.336 gli impianti con un prezzo inferiore a 2 euro, circa l’82% della rete stradale e autostradale. Per il gasolio, invece, sono 8.432 i distributori sotto la soglia dei 2,20 euro al litro, pari a circa il 42% del totale.