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TRENTO. Prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti in Italia. Anche oggi, sabato 21 novembre 2026, benzina e gasolio registrano un nuovo ribasso, seppure contenuto, rispetto alla giornata precedente. Una variazione che interessa anche gli automobilisti del Trentino-Alto Adige, dove i prezzi effettivi possono differire dalle medie nazionali.
Secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il costo medio della benzina self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 1,942 euro al litro, contro gli 1,945 euro di venerdì. Il gasolio scende invece a 2,198 euro al litro, rispetto ai precedenti 2,199 euro.
Prezzi in diminuzione anche lungo le autostrade, dove fare rifornimento continua però a costare di più. La benzina in modalità self si attesta mediamente a 1,975 euro al litro, mentre il diesel raggiunge 2,254 euro al litro. Rispetto a ieri, il calo è rispettivamente di uno e due millesimi.
Per gli automobilisti che devono effettuare un pieno da 50 litri, la spesa media sulla rete ordinaria è quindi di 97,10 euro per la benzina e 109,90 euro per il gasolio. Nonostante gli ultimi ribassi, il diesel continua a pesare maggiormente sul portafoglio, con una differenza di 12,80 euro a pieno rispetto alla benzina.