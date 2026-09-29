BOLZANO. Continua la discesa dei prezzi dei carburanti e l’Alto Adige si colloca ai vertici nazionali per l’entità dei ribassi registrati alla pompa. A spingere verso il basso i listini sono in particolare i tagli decisi dalle compagnie Eni e Ip, che stanno producendo effetti sia sulla rete ordinaria sia lungo le autostrade.

A fotografare la situazione è l’Unione Nazionale Consumatori (Unc), che ha confrontato le variazioni dei prezzi nell’arco di due giorni. La provincia di Bolzano si piazza al secondo posto in Italia sia per il gasolio sia per la benzina, preceduta soltanto dal Friuli Venezia Giulia.

Il calo più consistente riguarda il gasolio, che in Alto Adige registra una diminuzione di 6,3 centesimi al litro. Significativa anche la flessione della benzina, con un prezzo sceso di 5,2 centesimi al litro. Due variazioni che valgono a Bolzano la “medaglia d’argento” nazionale per entrambi i carburanti.

La discesa interessa anche il vicino Trentino, dove Trento conquista il terzo posto nazionale per il ribasso della benzina, pari a 4,4 centesimi al litro. Ma è soprattutto il dato altoatesino a emergere dall’analisi dell’Unc, con Bolzano tra i territori italiani dove il pieno è diventato più conveniente più rapidamente negli ultimi giorni.