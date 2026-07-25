TRENTO. La guerra nel Golfo continua a riflettersi sui costi dell'energia e dei carburanti. Secondo le stime dell'Ufficio studi della CGIA, nel 2026 famiglie e imprese del Trentino-Alto Adige dovranno sostenere una spesa aggiuntiva di 687 milioni di euro rispetto al 2025 per benzina, gasolio, energia elettrica e gas, con un incremento complessivo del 16,5%.

Nel dettaglio, la spesa energetica regionale passerebbe da 4,17 miliardi a 4,86 miliardi di euro. Il Trentino-Alto Adige si colloca al tredicesimo posto tra le regioni italiane per incremento in valore assoluto, mentre gli aumenti percentuali risultano in linea con la media nazionale.

A incidere maggiormente saranno i carburanti. La CGIA stima una crescita della spesa del 21,1%, con un aggravio di 348 milioni di euro, che porterà il costo complessivo da 1,65 a quasi 2 miliardi di euro. L'aumento è tra i più elevati del Paese in termini percentuali, confermando il forte impatto dei rincari su automobilisti, autotrasporto e attività produttive.

Per l'energia elettrica il rincaro previsto è di 235 milioni di euro (+12,8%), mentre per il gas l'aumento stimato raggiunge i 104 milioni (+15,1%), secondo valore percentuale più elevato a livello nazionale dopo la Valle d'Aosta. A livello italiano, la CGIA calcola un aggravio complessivo di quasi 29 miliardi di euro nel 2026, di cui 13,6 miliardilegati ai carburanti, 10,2 miliardi all'energia elettrica e 5 miliardi al gas, ipotizzando che gli attuali prezzi rimangano invariati fino alla fine dell'anno.