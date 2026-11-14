BOLZANO. Da quando è scoppiato il conflitto nel Golfo Persico, il 28 febbraio, i prezzi a Bolzano sono saliti del 2,7%. È meno della media nazionale, che nello stesso periodo, da febbraio a settembre, è stata del 3,5%. Nella classifica degli 80 capoluoghi monitorati dall’Istat, Bolzano è al 71° posto: solo sette città hanno avuto un aumento più basso.

Il dato arriva dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato le rilevazioni Istat sull’indice dei prezzi al consumo. Prima della guerra Bolzano partiva da prezzi più alti della media: a febbraio il suo indice era a quota 101,7, contro il 101,1 dell’Italia. Secondo la Cgia, le città che a febbraio avevano gli indici più alti sono anche quelle che poi hanno registrato i rincari più contenuti.

Trento fa meglio, la regione è ultima

A Trento l’aumento si è fermato all’1,1%, uno dei più bassi d’Italia. Fanno meglio solo Belluno (+0,9%) e Milano (+0,8%). Nel complesso il Trentino-Alto Adige è la regione con l’inflazione più bassa: +1,8% tra febbraio e settembre. In testa alla classifica regionale c’è la Toscana (+4,2%), seguita da Sardegna e Veneto (+4%). Tra le città il primato spetta a Como (+5,4%), davanti a Siena e Lucca (+5,1%).

Bollette e carburanti spingono i prezzi

In Italia, tra febbraio e ottobre, l’inflazione è cresciuta del 4,4%. Il dato di ottobre è ancora provvisorio. Gli aumenti più forti riguardano le bollette di luce e gas (+28,7%), l’uso dei mezzi di trasporto personali (+13,8%), i servizi di trasporto passeggeri (+9%), l’elettronica di consumo (+8,3%) e gli alberghi (+6,1%). Guardando ai singoli prodotti, il gasolio da riscaldamento è salito del 44,3%, il gas di rete del 39,2%, il diesel del 32,2% e la benzina del 22,7%.

L’allarme per l’inverno

La Cgia teme che, con il freddo, il peso delle bollette cresca e che i rincari arrivino anche ai prodotti alimentari. Le più esposte sono le famiglie a basso reddito e le piccole imprese che consumano molta energia. C’è anche il rischio di un calo dei consumi, che colpirebbe artigiani, commercianti e ristoratori.

Per frenare i rincari la Cgia propone di ripristinare il tetto europeo al prezzo del gas, già in vigore tra il 2023 e il 2025, e di permettere agli Stati di tagliare le accise sui carburanti.