BOLZANO. Sono già oltre 900 i mutui concessi nel 2026 attraverso gli strumenti di sostegno della Provincia, per un volume complessivo di credito di circa 140 milioni di euro. «I dati dimostrano che gli strumenti introdotti o modificati nell'ambito della Riforma Abitare sono stati ben accolti dalla popolazione e stanno dando i loro frutti», afferma l'assessora provinciale all'edilizia abitativa Ulli Mair.

Il Risparmio casa, rivisto con la Riforma Abitare 2025, registra una forte crescita: sono 465 i mutui concessi, ormai vicini ai 499 dell'intero 2025. Il volume dei finanziamenti ha raggiunto circa 55,86 milioni di euro, contro i 56,59 milioni complessivi dello scorso anno. In aumento anche l'importo medio, salito da 113.400 a 120.100 euro.

Secondo Mair, mantenendo questo andamento nel 2026 si arriverà a circa 620 prestiti, con un incremento del 25%. A crescere è soprattutto il peso delle nuove generazioni: più della metà dei richiedenti ha meno di 35 anni, con un aumento di oltre il 50% rispetto alla media degli ultimi anni.

Numeri positivi anche per il mutuo agevolato, introdotto nel gennaio 2026 ed erogato dalle banche locali convenzionate. Nei primi tre trimestri sono stati concessi quasi 470 mutui, per oltre 84 milioni di euro, con un importo medio di poco inferiore ai 180 mila euro. Se il trend proseguirà, secondo Mair entro fine anno questa nuova linea di credito potrà sostenere circa 640 famiglie e singoli individui.