BOLZANO. Presso la sede di Coopbund Alto Adige Südtirol in piazza Mazzini a Bolzano si è svolto un incontro

istituzionale volto a favorire il confronto sul tema delle politiche abitative e a tracciare nuove sinergie

strategiche tra il settore pubblico e il mondo cooperativo.



Al tavolo di lavoro hanno preso parte il nuovo Presidente dell’IPES Istituto per l’Edilizia Sociale della

Provincia autonoma di Bolzano, Christian Battisti, la Presidente di Coopbund Alto Adige Südtirol, Monica

Devilli, il Direttore Stefano Ruele e il Responsabile dell’Area Abitare, Alberto Bocchio.



Al centro del colloquio, la comune volontà di individuare percorsi condivisi per rispondere in modo efficace

alle istanze abitative della provincia e individuare possibili collaborazioni funzionali e sinergie. In tale ottica,

il Presidente dell’IPES Christian Battisti ha illustrato le priorità dell’Istituto in merito al piano di ripristino e

ristrutturazione del patrimonio immobiliare sociale, rivolgendo un invito formale anche a Coopbund – e in

senso più ampio a tutte le associazioni di categoria del territorio – a promuovere una capillare azione di

sensibilizzazione nei confronti delle imprese associate. L’obiettivo è incentivarne la partecipazione alle

procedure di gara indette dall’Istituto per l’assegnazione dei lavori di manutenzione ed efficientamento

degli alloggi.



Durante la sessione di lavoro, le delegazioni hanno altresì approfondito la possibilità di sviluppare modelli di

collaborazione innovativi nell’ambito della co-progettazione e dell’abitare solidale, confermando

l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e rappresentanze sociali ed economiche.

«La sinergia e la collaborazione con gli organismi di rappresentanza del territorio costituiscono un tassello

fondamentale dell’azione di questo Istituto», ha dichiarato il Presidente di IPES Christian Battisti. «Riteniamo prioritario massimizzare il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale, includendo tutte le realtà, per

ottimizzare al massimo i processi di riqualificazione degli alloggi e garantire risposte tempestive alla

collettività».



«Accogliamo con grande favore e senso di responsabilità l’invito al dialogo formulato dal Presidente

Battisti», ha affermato la Presidente di Coopbund, Monica Devilli. «Il movimento cooperativo rappresenta

da sempre un partner solido e radicato sul territorio, pronto a fare la propria parte. Assicuriamo la massima

disponibilità della nostra struttura a supportare e informare le imprese associate, fiduciosi che il confronto

odierno possa gettare le basi per una collaborazione proficua e duratura, finalizzata allo sviluppo socio-

economico e al benessere della nostra comunità».



(In foto Devilli-Battisti)