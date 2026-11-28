BOLZANO. Al centro della sala c’è chi balla. Intorno, decine di anziani seguono lo spettacolo da seduti, molti in carrozzina. Da questa scena parte la riflessione del Centro di Tutela dei Diritti del Malato Alto Adige, che invita le case di riposo a chiedersi quanto le attività proposte coinvolgano davvero chi vive nelle strutture.

Il Centro riconosce il contributo di volontari e operatori e chiede di partire dai desideri degli ospiti. Durante un incontro musicale, per esempio, si può scegliere una canzone, accompagnarla con un gesto oppure scambiare qualche parola con chi siede accanto. Ciascuno deve poter decidere se e come prendere parte all’attività, anche quando ha bisogno di assistenza per muoversi.

Per il Centro di Tutela dei Diritti del Malato, la possibilità di scegliere e coltivare relazioni fa parte della qualità dell’assistenza. L’associazione richiama il decreto legislativo 29 del 2024 sulla promozione della dignità e dell’autonomia delle persone anziane e sul contrasto all’isolamento. Tra le forme di trascuratezza più difficili da cogliere, il Centro indica l’esclusione sistematica dalle occasioni di socialità e la scarsa attenzione ai bisogni affettivi.

«La qualità dell’assistenza si misura anche dalla capacità di far sentire ogni residente riconosciuto, rispettato e parte di una comunità», sottolinea il Centro. La richiesta alle strutture è di coinvolgere gli ospiti anche nella scelta delle iniziative, tenendo conto dei loro interessi e delle loro abitudini.