BOLZANO. Crescono le richieste di posti nelle case di riposo: entro dicembre le domande dovrebbero arrivare a quota 750, con un incremento del 13% rispetto al 2025.

Il dato emerge dalla relazione del direttore generale Franco Finato sull’attività 2026 dell’Azienda servizi sociali di Bolzano e conferma la crescente pressione sulle residenze per anziani. Le richieste, tuttavia, non indicano di per sé quanti anziani siano in lista d’attesa né quanti posti siano disponibili.



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