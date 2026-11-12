NAPOLI. «Stamattina sono stata da Domenico, al cimitero: gli ho detto che è arrivato il giorno». Con queste parole Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, si è presentata al tribunale di Napoli nel giorno dell'avvio dell'incidente probatorio sulla morte del figlio, deceduto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi, a quasi due anni e mezzo.

Nell'aula 116 sono iniziati l'esame e il controesame dei periti nominati dal gip Mariano Sorrentino. Al centro degli accertamenti ci sono i due cuori: quello del bambino e quello destinato al trapianto, prelevato a Bolzano e arrivato a Napoli irrimediabilmente danneggiato durante il trasporto a causa del ghiaccio secco.

«Devo essere sincera, sono molto arrabbiata. Però si sente il dolore e la voglia di fare giustizia», ha dichiarato la madre. «Sono mesi che aspetto questo giorno e oggi è arrivato. Mi fido dell'avvocato e del medico legale, è tutto nelle loro mani».

Intanto, nell'ambito dell'inchiesta emergono nuovi elementi sulle condizioni cliniche del bambino nelle settimane successive al trapianto. Nei giorni scorsi è stata ascoltata dalla Procura di Napoli l'anestesista Carmela Scarpati, che ha confermato come fino alla metà di gennaio Domenico avrebbe avuto condizioni compatibili con un nuovo trapianto, nonostante fosse collegato all'Ecmo, il sistema di ossigenazione extracorporea.

Secondo quanto riferito dalla dottoressa agli inquirenti, in quella fase i polmoni ventilavano bene e non risultavano complicanze neurologiche, epatiche o renali, né infezioni. Una situazione che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe lasciato aperta la possibilità di un nuovo intervento.

L'anestesista ha inoltre riferito che l'ipotesi di utilizzare il Berlin Heart, un dispositivo di assistenza cardiaca artificiale, sarebbe stata inizialmente scartata dal primo operatore, Guido Oppido. Secondo i consulenti della famiglia e i periti del gip, il ricorso a questo dispositivo avrebbe potuto offrire al piccolo maggiori possibilità di sopravvivenza in vista di un nuovo trapianto.

Le condizioni di Domenico sarebbero poi peggiorate sensibilmente a partire dalla metà di febbraio, con una compromissione della ventilazione polmonare, insufficienza epatica e renale e, poco prima della morte, anche scompensi emodinamici.

Per la vicenda risultano indagati sette sanitari napoletani e due di Bolzano. L'incidente probatorio rappresenta un passaggio importante per ricostruire quanto accaduto, chiarire le responsabilità e fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte del bambino.