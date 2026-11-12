NAPOLI. La difesa del cardiochirurgo Guido Oppido ribadisce la correttezza del suo operato nella vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore. Al termine dell’udienza sull’incidente probatorio, celebrata oggi in tribunale a Napoli, gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge hanno preso posizione sulle conclusioni dei periti e sulle ricostruzioni relative alle fasi dell’intervento.

Uno dei punti affrontati riguarda la possibilità che il bambino avrebbe avuto maggiori probabilità di sopravvivenza se fosse stato collegato al Berlin Heart, il dispositivo utilizzato come cuore artificiale. Un'eventualità emersa dalla relazione depositata dai tre periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Mariano Sorrentino. Per i legali, tuttavia, non si tratta di una certezza. «È una valutazione probabilistica, che resta nel campo dell'ipotesi», hanno spiegato, sottolineando come una simile ricostruzione debba essere rapportata alle condizioni cliniche del bambino e alle criticità presenti in quel momento.

La difesa ha affrontato anche la questione della tempistica dell'espianto del cuore malato. Secondo Manes e Sorge, l'organo avrebbe potuto essere rimosso anche prima dell'arrivo in sala operatoria del contenitore refrigerato con il cuore destinato al trapianto. I due avvocati hanno quindi sostenuto che Oppido avrebbe eseguito correttamente l'intervento anche nell'eventualità in cui avesse iniziato l'operazione prima dell'arrivo dell'organo, circostanza che la difesa continua comunque a contestare.

Nel corso dell'udienza, secondo quanto riferito dai legali, sarebbe stata inoltre ribadita la posizione critica dei periti nei confronti dei sanitari dell'ospedale di Bolzano, dove sarebbe stato fornito il ghiaccio secco utilizzato nella vicenda.

Proprio su questo aspetto la difesa intende concentrare parte delle proprie argomentazioni. In vista dei prossimi passaggi, gli avvocati hanno annunciato l'intenzione di evidenziare non soltanto la correttezza della condotta chirurgica di Oppido, ma anche quanto avvenuto prima dell'intervento nella struttura altoatesina.

I legali hanno infine respinto ogni sospetto di irregolarità a carico del cardiochirurgo, definendo «inopportuna e infondata» anche l'ipotesi di falso. La vicenda resta al centro degli accertamenti giudiziari per ricostruire responsabilità e passaggi che hanno preceduto la morte del bambino.