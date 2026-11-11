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BOLZANO. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige conferma la collaborazione con le autorità giudiziarie nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore non riuscito. La vicenda riguarda anche due sanitari dell'ospedale di Bolzano, attualmente indagati.
Sulla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati, l'azienda sanitaria ha scelto di mantenere una posizione di cautela, senza entrare nel merito delle contestazioni o delle responsabilità.
«L'Azienda sanitaria collabora tuttora con le autorità giudiziarie. Di fronte alle indagini in corso non si intende rilasciare ulteriori prese di posizione», è quanto comunicato dalla struttura sanitaria altoatesina.