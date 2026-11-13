BOLZANO. La Procura della Repubblica di Bolzano comunica che, in relazione alle notizie su presunte denunce nei confronti di un dirigente dell'Azienda sanitaria, sono pervenute due notizie di reato, attualmente all'esame del magistrato incaricato del procedimento. La comunicazione, diffusa oggi, venerdì 13 novembre 2026, riguarda la vicenda che coinvolge Umberto Tait, anticipata nei giorni scorsi dall’Alto Adige, direttore del comprensorio sanitario bolzanino. La Procura non precisa a quali fatti si riferiscano le due notizie di reato, né fornisce ulteriori dettagli sul loro contenuto.

«In relazione alle notizie relative a presunte denunce presentate nei confronti di un dirigente della Asl, si comunica che sono pervenute due notizie di reato che sono attualmente al vaglio del magistrato assegnatario del procedimento», si legge nella nota ufficiale. La Procura di Bolzano ricorda inoltre che «vige il principio di innocenza». Il comunicato non contiene altre indicazioni e non consente di stabilire se le due notizie di reato siano riferite alla medesima vicenda.

Nei giorni scorsi era emerso il caso di una dottoressa dell'ospedale San Maurizio che aveva denunciato di essere stata aggredita verbalmente da Tait durante l'attività di servizio. Secondo il racconto della professionista, il dirigente sarebbe entrato nel suo ufficio rivolgendole rimproveri con toni particolarmente accesi e un atteggiamento percepito come minaccioso. La dottoressa avrebbe successivamente perso conoscenza per l'agitazione, rendendo necessario il ricorso al pronto soccorso. Per lei erano stati refertati 15 giorni di prognosi Inail. Non ci sarebbe stata alcuna aggressione fisica.

All'origine del confronto, secondo la versione della dottoressa, ci sarebbero stati alcuni commenti pubblicati nella chat WhatsApp del sindacato dei medici Anaao, dopo la diffusione della notizia di un'aggressione fisica che avrebbe avuto come vittima lo stesso Tait. Il dirigente sarebbe stato spintonato da un ex medico, finendo a terra. Alcuni commenti dei colleghi, ironici o critici, sarebbero successivamente arrivati a conoscenza del direttore del comprensorio.

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige aveva intanto avviato verifiche interne per ricostruire l'accaduto e valutare eventuali provvedimenti. Il direttore generale Christian Kofler era stato informato attraverso una segnalazione formale del primario della professionista. La comunicazione della Procura si limita ora a precisare il numero delle notizie di reato pervenute e il fatto che siano sottoposte alla valutazione del magistrato, senza aggiungere elementi sulla ricostruzione dei fatti.