CASTELROTTO. Un improvviso guasto agli impianti di refrigerazione ha interessato un supermercato di Castelrotto nella giornata di lunedì 2 novembre 2026. Il servizio è stato subito ripristinato, precisano i carabinieri, che mantengono contatti costanti con i proprietari della struttura. Un tecnico specializzato è al lavoro per individuare l’origine del malfunzionamento.

Al momento, per il blocco registrato a Castelrotto, resta aperta ogni ipotesi. Tra le possibili cause viene considerato anche un attacco informatico, che gli inquirenti non hanno ancora confermato né escluso. Gli accertamenti tecnici dovranno quindi chiarire che cosa abbia provocato l’interruzione del sistema di refrigerazione del punto vendita. La natura del guasto resta dunque da definire, mentre proseguono le verifiche sull’impianto del negozio.

L’episodio arriva mentre diversi supermercati in Europa segnalano problemi agli impianti del freddo e attacchi hacker ai refrigeratori. Casi sono stati segnalati anche in Italia: secondo le prime ricostruzioni, alcuni episodi sarebbero collegati e riprodurrebbero uno schema già emerso in Francia il 12 ottobre 2026. Per il caso altoatesino, tuttavia, non è stato accertato un legame con questi attacchi.

Intanto la polizia postale ha avviato indagini sugli attacchi informatici in Italia. Nelle scorse ore, a Palazzo Chigi si è svolta una riunione con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Hanno partecipato il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e i direttori delle agenzie di intelligence.

(foto di un supermercato svedese colpito nei giorni scorsi)