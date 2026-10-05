BOLZANO. Scatta oggi, lunedì 5 ottobre, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026. In Alto Adige saranno coinvolte circa 9.700 famiglie distribuite in 41 comuni, selezionate attraverso un campione casuale. La data di riferimento della rilevazione è quella di ieri, domenica 4 ottobre. Nel quinquennio 2022-2026 ogni comune altoatesino partecipa almeno una volta al Censimento.

Tra i 41 comuni coinvolti figurano Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano, Laives, Vipiteno, Silandro, Ortisei, Caldaro, Appiano, Lana, Castelrotto, Campo Tures, Chiusa, Sesto, Valle Aurina e numerose altre località della provincia. A differenza dei vecchi censimenti, la rilevazione permanente non interessa contemporaneamente tutta la popolazione, ma soltanto un campione di famiglie scelto per ottenere dati rappresentativi dell'intero territorio.

Le famiglie selezionate riceveranno una lettera personalizzata con le credenziali necessarie per accedere al questionario online. Sono previste diverse modalità per rispondere: autonomamente via internet, presso il Centro di rilevazione dell'Ufficio comunale di Censimento, attraverso un'intervista telefonica con il personale del Comune oppure mediante un'intervista a domicilio con un rilevatore. Per le famiglie inserite nel campione la risposta è obbligatoria. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e dalla normativa sulla protezione dei dati personali e saranno diffusi esclusivamente in forma aggregata.

A coordinare e monitorare le operazioni in Alto Adige sarà l'ASTAT, che assisterà anche i Comuni durante le diverse fasi. Per tutta la durata della rilevazione sarà disponibile per i cittadini il numero verde gratuito 1510. I dati serviranno a fotografare le caratteristiche demografiche, strutturali e socioeconomiche della popolazione e, integrati con quelli delle banche dati amministrative, forniranno informazioni utili anche per la programmazione dei servizi e la distribuzione delle risorse.