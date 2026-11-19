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VAL D'ULTIMO. Un no deciso al progetto della nuova centrale di pompaggio «Santa Valburga 2», previsto da Alperiain Val d'Ultimo. A esprimerlo è il gruppo del Burgraviato della Süd-Tiroler Freiheit, che contesta la realizzazione dell'impianto da 400 megawatt tra i bacini artificiali di Zoccolo e Arzkar, chiedendo che venga rispettata la volontà della popolazione locale.
Secondo il movimento, una centrale di pompaggio non produce energia aggiuntiva, ma permette di immagazzinare quella già disponibile. «I benefici vanno al commercio dell'energia, mentre i costi ricadono sugli abitanti della valle», sostiene la Süd-Tiroler Freiheit, denunciando le conseguenze che i cantieri, le infrastrutture e le nuove linee potrebbero avere sul paesaggio e sull'ambiente.
Nel mirino anche la proposta di Alperia di garantire energia elettrica gratuita alle famiglie della valle e le dichiarazioni del presidente della Provincia Arno Kompatscher, secondo il quale, in caso di bocciatura del progetto, potrebbe essere necessaria una gara a livello europeo. Parole che il movimento interpreta come una pressione sulla popolazione: «Il no dei cittadini diventa merce di scambio ancora prima che abbiano votato».
Per la Süd-Tiroler Freiheit la questione fondamentale non riguarda chi debba realizzare l'impianto, ma se sia opportuno costruirlo. «Se la valle dice no, quel no deve essere rispettato. Non permetteremo che la nostra terra venga venduta, né con la corrente gratuita né con le minacce. E non ci lasceremo intimidire da Kompatscher», conclude il gruppo del Burgraviato.