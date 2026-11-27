BOLZANO. «Vogliamo che le persone possano vivere del loro lavoro. Cosa che oggi in Alto Adige, terra ricca e con piena occupazione, è sempre più difficile anche per coloro che appartengono al ceto medio. Per questo le sfide che ci troviamo ad affrontare sono: costo della casa e più in generale costo della vita che erodono una grossa fetta degli stipendi».

Angelika Hofer, 56 anni, è la nuova segretaria provinciale della Cgil che conta circa 41 mila iscritti in Alto Adige. È stata eletta mercoledì a maggioranza dai 62 delegati che hanno partecipato all'assemblea provinciale che si è tenuta alla Casa Kolping. Dal 2018 segretaria generale della Funzione pubblica, dal 2023 fa parte della segreteria provinciale.

Dipendente provinciale, ha lavorato come collaboratrice pedagogica in Provincia. In base al principio dell'alternanza etnica che vige all'interno del sindacato, questa volta la carica spettava ad un rappresentante del gruppo etnico tedesco. Hofer era l'unica candidata a succedere a Cristina Masera che lascia la guida del sindacato alla scadenza del secondo mandato.

Della nuova segreteria oltre alla Hofer ne fanno parte Josef Lazzari - per entrambi si tratta di una conferma - e Silvia Grinzato, già segretaria della Flai/Gll (comparto agricoltura) e coordinatrice Nidil/Nab (Nuove identità di lavoro).

Hofer assume la guida del sindacato in un periodo complicato e non privo di contraddizioni. «Viviamo nella provincia più ricca d'Italia, con un bilancio che supera i 9 miliardi di euro - ricorda la nuova segretaria -. Il lavoro c'è; ci sono anche molti posti interessanti, ma sia il settore pubblico che quello privato fanno sempre più fatica a trovare personale, perché il problema dei problemi rimane quello della casa. Difficile da trovare e, quando si trova, il canone d'affitto è troppo alto. Di questo passo sono a rischio i servizi stessi. Perché anche stipendi che in Alto Adige sono mediamente più alti che altrove, non riescono a coprire i maggiori costi. La situazione è destinata a peggiorare, nei prossimi anni, anche a causa del calo delle nascite» .

E quindi cosa si può fare? «Servono aumenti strutturali degli stipendi - dice Hofer -. Gli accordi che abbiamo appena chiuso con la Provincia sono semplici adeguamenti all'inflazione. Non basta».

Per quanto riguarda il settore privato, non è ancora un tema di stretta attualità ma lo sarà a breve e riguarda il futuro dell'Aluminium Bozen, l'azienda alla quale la Provincia non vorrebbe rinnovare la concessione dei 10 mila metri quadrati sui quali, in via Toni Ebner, si trova la fonderia. «Si farà di tutto - sottolinea la nuova segretaria - per difendere la fabbrica e il posto di lavoro di 160 persone».