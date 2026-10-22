RACINES. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, lo chalet era già completamente avvolto dalle fiamme. Un incendio violento, divampato nella tarda serata di mercoledì 21 ottobre a Hauern, a Racines di Dentro, che ha fatto scattare una massiccia mobilitazione dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato alle 22.55, quando il fuoco aveva ormai avvolto l'intera struttura per vacanze.

Gli occupanti dello chalet erano riusciti ad abbandonare autonomamente l'edificio, mettendosi in salvo. La situazione ha però reso necessaria l'evacuazione di altre 16 persone dalle strutture vicine, minacciate dalle fiamme. Momenti di forte apprensione, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un notevole dispiegamento di uomini e mezzi. L'intervento, inizialmente classificato con livello d'allarme 2, è stato successivamente innalzato al livello 3. I pompieri hanno concentrato gli sforzi sulla protezione degli edifici confinanti, riuscendo a impedire che l'incendio si propagasse alle altre strutture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Racines di Dentro, Mareta, Vipiteno e Stanghe, affiancati dalla Croce Bianca, dal coordinatore dei soccorsi sanitari di Vipiteno e dai carabinieri. Il lavoro delle squadre ha permesso di contenere il rogo, evitando che coinvolgesse anche gli immobili vicini.

(foto vigili del fuoco )