MERANO. L'inflazione continua a galoppare e a pesare sui bilanci delle famiglie, con il costo di beni e servizi che rende sempre più difficile affrontare le spese quotidiane, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. In questo scenario assumono un ruolo sempre più importante le reti di solidarietà che, con il sostegno delle istituzioni e grazie al lavoro dei volontari, cercano di attenuare gli effetti del carovita.

Tra queste c'è Siticibo, il progetto che da anni opera sul territorio di Merano, Burgraviato e Val Venosta con un duplice obiettivo: contrastare lo spreco alimentare e trasformare le eccedenze in una risorsa per chi si trova in condizioni di difficoltà. I numeri della relazione annuale 2025 confermano il peso dell'iniziativa. Nel comprensorio di Merano sono stati recuperati e redistribuiti 105.623 chilogrammi di alimenti, pari al 63,8% del totale raccolto nell'area Merano-Burgraviato-Val Venosta. Il valore economico degli alimenti recuperati nel territorio meranese ammonta a 583.187 euro.

Gli alimenti sono stati destinati a una rete di associazioni e realtà caritative che ogni settimana assistono centinaia di persone. Nel complesso le organizzazioni convenzionate coinvolte da Siticibo sostengono 2.572 persone tra Merano, Burgraviato e Venosta. Tra le strutture che registrano il maggior numero di assistiti figura la Tenda di Abramo della Parrocchia Santo Spirito, con 636 persone, insieme alle parrocchie di San Vigilio e ad altre realtà sociali attive in città.

A garantire la maggior parte delle eccedenze è la grande distribuzione organizzata. Nel solo territorio comunale di Merano ha messo a disposizione oltre 95 tonnellate di alimenti, circa il 90% del totale recuperato. A questa rete si aggiungono supermercati, negozi, mense scolastiche e operatori della ristorazione, per un sistema che conta più di 30 punti di raccolta. Un contributo significativo arriva anche dalla ristorazione collettiva e dalle mense scolastiche del Comune di Merano.

Nel corso del 2025 sono stati recuperati e redistribuiti oltre 3,1 tonnellate di alimenti, evitando che prodotti ancora utilizzabili finissero tra i rifiuti e permettendo al tempo stesso di sostenere persone e famiglie in condizioni di fragilità.

Il bilancio evidenzia inoltre l'efficienza economica del progetto: secondo la relazione, per ogni euro investito in Siticibo vengono generati 18 euro di alimenti recuperati e redistribuiti. Un risultato che si inserisce in un percorso iniziato nel 2011. Da allora, sul territorio di Merano, Burgraviato e Val Venosta sono state complessivamente recuperate e distribuite 1.336 tonnellate di alimenti, per un valore superiore ai 7,1 milioni di euro.

Siticibo è promosso attraverso la collaborazione tra Comune di Merano, Comunità comprensoriale del Burgraviato, Comunità comprensoriale della Val Venosta e Banco Alimentare. «Questo progetto - rimarca l'assessore ai Servizi sociali Stefan Frötscher - continua a rappresentare un importante strumento di solidarietà sociale, tutela ambientale e lotta allo spreco alimentare, rafforzando la collaborazione tra enti pubblici, volontariato e mondo produttivo». SIM