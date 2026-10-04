GARDA. Un tuffo dal pontile di Torri del Benaco e poi via, a nuoto tra le onde del lago di Garda. Protagonista dell’insolita traversata è stato un cinghiale, avvistato nella mattinata di sabato 3 ottobre mentre si spingeva sempre più lontano dalla costa. La notizia è stata postata anche da Luca Zaia.

L’animale è stato visto al largo di Punta San Vigilio, mentre procedeva in solitaria in direzione di Toscolano Maderno. Una presenza decisamente fuori programma: tra le onde il cinghiale appariva e scompariva, continuando però con decisione la propria nuotata.

Il cinghiale si trovava a notevole distanza dalla riva e non sembrava particolarmente intimorito dalle condizioni del lago. Ha proseguito la traversata mantenendo la direzione verso la sponda bresciana, regalando una scena certamente insolita a chi ha avuto modo di osservarlo.

L’avvistamento conferma ancora una volta le notevoli capacità natatorie dei cinghiali, animali in grado di percorrere anche tratti considerevoli in acqua. Questa volta, però, a sorprendere è stato soprattutto lo scenario: un esemplare solitario impegnato in una vera e propria traversata del Garda.