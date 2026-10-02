BOLZANO. Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bolzano, con il supporto del Gruppo della Guardia di Finanza di Bolzano e delle unità cinofile antidroga, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Bolzano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini albanesi stabilmente dimoranti nel Burgraviato.

Le misure cautelari si inseriscono nell’ambito di un procedimento penale che, allo stato, vede complessivamente indagate quattro persone, ritenute, a vario titolo e secondo l’ipotesi accusatoria, coinvolte in un’articolata attività di traffico e spaccio di cocaina.

L’indagine, sviluppata tra aprile 2025 e aprile 2026, ha preso avvio dall’arresto, nell’aprile 2025, di un cittadino di nazionalità serba trovato in possesso di 1.216 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e 7.500 euro in contanti.

L’analisi del telefono sequestrato all’arrestato e i successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare, secondo l’ipotesi accusatoria, il soggetto posto al vertice dell’attività e gli altri soggetti incaricati delle diverse fasi della gestione dello stupefacente.

A seguito del primo arresto, l’attività criminale sarebbe stata riorganizzata attraverso la sostituzione dello spacciatore incaricato delle cessioni al dettaglio. Ma anche il soggetto di riferimento è stato successivamente arrestato in flagranza a Merano, nel marzo 2026, perché trovato in possesso di circa 914 grammi di cocaina e 2.750 euro in contanti.

Particolarmente significativo è quanto emerso successivamente al secondo arresto. Dalle conversazioni intercettate è risultato palese il timore di essere sottoposti ad attività investigative e di poter essere individuati dagli inquirenti. In tale contesto, gli indagati si sarebbero anche attivati per spostare il denaro fino a quel momento accumulato e occultarlo in luoghi nella disponibilità di soggetti terzi, adottando quindi ulteriori cautele nella gestione dei proventi dell’attività di spaccio.

Le intercettazioni hanno, inoltre, restituito considerazioni degli stessi soggetti destinatari delle misure cautelari circa la durata dell’attività illecita, da loro indicata, in alcuni dialoghi, come protrattasi per quasi 5 anni.

Per quanto attiene al modus operandi, le indagini hanno consentito di individuare almeno tre garage situati in diversi punti di Merano, formalmente riconducibili a soggetti terzi ma, secondo la ricostruzione investigativa, nella disponibilità del gruppo e utilizzati per la custodia, il confezionamento e la movimentazione dello stupefacente.

Le attività di osservazione e pedinamento hanno consentito di documentare gli spostamenti degli indagati tra i diversi luoghi di custodia, nonché gli incontri con soggetti ritenuti acquirenti.

Proprio in uno dei garage, in occasione dell’arresto del marzo 2026, sono stati rinvenuti, oltre alla cocaina sequestrata, anche involucri vuoti recanti residui di sostanza stupefacente. Gli elementi acquisiti hanno consentito di ricostruire ulteriori cessioni per almeno 2 chilogrammi di cocaina. Tali elementi, valutati unitamente agli esiti dell’attività di osservazione, pedinamento, intercettazione e analisi dei dispositivi informatici, hanno contribuito a delineare la continuità e la sistematicità dell’attività di spaccio e la capacità del gruppo di modificare le proprie modalità operative a seguito degli arresti, nonché a delineare, secondo l’ipotesi accusatoria, una struttura organizzata con ruoli differenziati, comprendenti la funzione di organizzazione, custodia, confezionamento e cessione al dettaglio dello stupefacente.

Nonostante le particolari cautele adottate dagli indagati per rendere più difficili le attività di intercettazione e l’individuazione delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di utenze straniere o intestate a terzi, al traffico dati e a dispositivi criptati, le intercettazioni hanno inoltre consentito di acquisire elementi relativi a quantitativi, qualità, prezzo della cocaina e modalità di consegna.

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini sono stati quindi sottoposti alla valutazione della Procura della Repubblica di Bolzano, che ha richiesto l’applicazione delle misure cautelari disposte dal G.I.P.

In fase di esecuzione dei provvedimenti cautelari, le Fiamme Gialle hanno anche eseguito cinque perquisizioni e sequestrato apparati cellulari, alcune dosi di cocaina e 2.300 euro in contanti, somma ritenuta provento dello spaccio. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e nell’individuazione e ricostruzione dei relativi proventi illeciti.

Nei confronti degli indagati vige la presunzione di innocenza sino a pronuncia definitiva.