BOLZANO. «Le vacanze in agriturismo registrano un incremento dell’85% delle notti trascorse in campagna nell'ultimo decennio a livello nazionale, confermando un trend di straordinario successo che trova nel Trentino-Alto Adige uno dei suoi pilastri d'eccellenza».



È quanto sottolineano Coldiretti e Campagna Amica regionale, in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre, richiamando l’analisi ufficiale diffusa da Coldiretti su dati Istat e indagini Ixe', che delineano per il 2026 un nuovo record storico per il settore turistico-rurale italiano.



Un successo che in Trentino Alto Adige si fonda sul forte richiamo esercitato dalla domanda estera. Secondo i dati elaborati da Coldiretti, gli stranieri rappresentano a livello nazionale oltre il 60% delle presenze, sostenuti da una forte crescita dei mercati nordeuropei tradizionali e da un incremento dei flussi extra-UE (dagli Stati Uniti ai mercati asiatici e sudamericani). Un target internazionale che elegge da sempre il Trentino-Alto Adige a meta privilegiata grazie alla qualità della natura, alla tutela del paesaggio e all'offerta enogastronomica.



Accanto alla tradizione dell'accoglienza, promossa e custodita dalle reti associative regionali, da Terranostra ai circuiti di qualità locali, il settore sta affrontando con dinamismo la sfida della transizione digitale. Secondo i dati del Polo Innovazione Agricoltura Digitale di Coldiretti Next, quasi 4 agriturismi su 10 (37%) a livello nazionale hanno investito in soluzioni digitali per ottimizzare la gestione aziendale e l'accoglienza, spaziando dai sistemi di prenotazione evoluti all'utilizzo di strumenti di digital marketing e tracciabilità.



"Il digitale e la tecnologia -sottolinea il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi- non sostituiscono il valore umano, l'accoglienza e l'autenticità dell'agricoltore, ma rappresentano un supporto fondamentale per renderla più efficiente e capace di dialogare con i mercati globali. Le nostre strutture dimostrano di saper guardare avanti. L'ospite, con importante presenza anche di stranieri, cerca l'esperienza autentica ma richiede servizi moderni, dalla trasparenza delle informazioni al legame diretto con le produzioni d'eccellenza del territorio, dai formaggi di malga ai vini eroici, fino ai mercati di Campagna Amica".



Il consolidamento del turismo esperienziale, che comprende l'enoturismo, il turismo dei formaggi, la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche, conferma il ruolo centrale dell'imprenditoria agricola multifunzionale. Un'attività che non solo genera un indotto economico di rilievo per l'intera economia rurale regionale, ma garantisce la salvaguardia del territorio, la manutenzione del paesaggio montano e la lotta allo spopolamento delle terre alte.