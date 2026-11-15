BOLZANO. Sono 280 le tonnellate di alimenti raccolte in Trentino-Alto Adige durante la 30ª Giornata nazionale della Colletta Alimentare. Un risultato che contribuisce alle 8.700 tonnellate raggiunte complessivamente in Italia, superando, seppur di poco, le 8.600 dell'edizione dello scorso anno.

La partecipazione è arrivata nonostante un contesto economico difficile, segnato dall'aumento del costo della vita e dalle difficoltà che continuano a pesare sui bilanci familiari. Alla raccolta nazionale hanno contribuito oltre 160mila volontari, impegnati nei supermercati per sensibilizzare i clienti e raccogliere prodotti destinati alle persone in difficoltà.

Gli alimenti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner del Banco Alimentare in Italia, tra mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada. Una rete che sostiene complessivamente più di 1,7 milioni di persone.

Tra gli aspetti sottolineati dagli organizzatori c'è anche la partecipazione delle nuove generazioni. Numerosi ragazzi, studenti e gruppi di amici hanno scelto di dedicare il sabato all'iniziativa, accogliendo i donatori e contribuendo alle attività nei punti vendita.

«La loro presenza racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri», ha dichiarato Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare, evidenziando il valore educativo della Colletta e la capacità di trasformare un gesto quotidiano in un'esperienza di solidarietà.

Anche quest'anno l'iniziativa ha ricevuto il sostegno delle più alte cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato con una donazione di generi alimentari, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la Colletta «un'iniziativa preziosa che mostra il volto più bello della nostra nazione».