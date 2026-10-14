BOLZANO. Imparare a salvare una vita con poche, fondamentali manovre. Sabato 17 ottobre la Croce Rossa dell’Alto Adige scenderà in cinque piazze della provincia per insegnare ai cittadini le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. L'iniziativa si svolge in occasione del World Restart a Heart Day, nell'ambito della Settimana VIVA, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Secondo i dati riportati dalla Croce Rossa, in Alto Adige si registra mediamente più di un infarto al giorno. Sapere come comportarsi in un'emergenza può fare la differenza. Gli istruttori mostreranno le manovre salvavita, permettendo ai partecipanti di esercitarsi nel massaggio cardiaco su appositi manichini e di ricevere indicazioni pratiche.

Cinque gli appuntamenti: a Bolzano, sul ponte Talvera, lato Theiner, dalle 9 alle 14; a Laives, in piazza Municipio, dalle 9 alle 14; a Santa Cristina Val Gardena, presso Maciaconi Sport Shop, dalle 8.30 alle 13.30; a Caldaro, alla stazione della funicolare della Mendola, dalle 10 alle 16; a Glorenza, in piazza della Città, dalle 9 alle 14.

L'iniziativa rientra in una campagna promossa insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e alla Croce Bianca. L'obiettivo è superare le paure che spesso impediscono di intervenire davanti a un'emergenza. La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione: tutti i cittadini potranno provare le manovre e rivolgere domande agli istruttori.